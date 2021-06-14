В мире коронавирус подхватили более 175,880 млн человек

В мире зарегистрировано уже 175 884 287 случаев заболевания коронавирусом. Соответствующие данные приводит американский университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня. В мире за все время пандемии 3 799 883 случая заболевания прошли с летальным исходом. Больше всего от коронавируса пострадали США: там более 33 млн зараженных и почти 600 тыс. погибших. Следом идет Индия и Бразилия.

Россия сохраняет свое шестое место в «антирейтинге». В стране заразились COVID-19 уже боле 5 млн 148 тыс человек, а 124 314 заболевших погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили оригинальные мутации коронавируса. Эксперты занимаются изучением новых штаммов, которые пока что есть только в нашей стране.