В мире коронавирус подхватили более 175,880 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 175,880 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире зарегистрировано уже 175 884 287 случаев заболевания коронавирусом. Соответствующие данные приводит американский университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня. В мире за все время пандемии 3 799 883 случая заболевания прошли с летальным исходом. Больше всего от коронавируса пострадали США: там более 33 млн зараженных и почти 600 тыс. погибших. Следом идет Индия и Бразилия.

Россия сохраняет свое шестое место в «антирейтинге». В стране заразились COVID-19 уже боле 5 млн 148 тыс человек, а 124 314 заболевших погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили оригинальные мутации коронавируса. Эксперты занимаются изучением новых штаммов, которые пока что есть только в нашей стране.

в мире зараженные коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на ...
Мэр Москвы ревакцинировался от коронавируса
В Роспотребнадзоре россиян успокоили: заболеть COVID-19 из-за прививки нельзя
Гинцбург предупредил об усилении формирования штаммов COVID
В Петербурге в понедельник пустые дороги
Ночью на Витебском проспекте перевернулся автомобиль
Шеф-повар озвучил рецепт диетической окрошки
В понедельник в Петербурге будет тепло и сухо