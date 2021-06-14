В футбольной деревне на Конюшенной площади усилили меры безопасности из-за COVID

Болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

В Футбольной деревне на Конюшенной площади усилят меры безопасности из-за COVID-19. Об этом сообщили организаторы чемпионата Европы по футболу в Петербурге.

Так, волонтеры каждые 10 минут будут напоминать гостям фестиваля о необходимости носить маски. Для зрителей дополнительно закупят 100 тыс. масок.

Также с 17 июня в Футбольной деревне прекращается деятельность фудкортов, исключение составят напитки. Кроме того, на всей территории фан-зоны установили санитайзеры.

Напомним, петербургские власти вводят дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в городе. Ковид-ограничения вступят в силу с 17 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург предусмотрел выезд реанимобиля на игровое поле.