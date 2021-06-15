Загоревшийся автобус с пассажирами на Володарском мосту, вспыхнувший автобус возле «Беговой» и пожар в экскурсионном автобусе с детьми: «флешмоб» общественного транспорта Петербурга

В Невском районе Северной столицы в понедельник, 14 июня, загорелся автобус. По предварительной информации, в салоне находилось два человека.

Инцидент произошел около 14 часов дня на Володарском мосту. Как рассказали очевидцы, опубликовавшие фото- и видеозаписи с места происшествия, пожар охватил автобус №476. Транспорт остановился в правом ряду в сторону Ивановской. На момент возгорания в салоне находилось два пассажира, которые, к счастью, сумели покинуть автобус е до прибытия пожарных — пострадавших в ЧП, к счастью, не было.

МЧС направило на борьбу с огнем две единицы техники и девять человек личного состава. По словам очевидцев, у автобуса выгорел моторный отсек. Причины возгорания еще предстоит определить специалистам.

Интернет-пользователи призывают Комитет по транспорту обратить внимание на состояние автобусов, которые последнее время часто становятся участниками ДТП. «У общественного транспорта какой-то флешмоб прям», «горят через день», — удивляются комментаторы.

Возмущение петербуржцев, впрочем, обосновано. Несколькими днями ранее, 10 июня, возле станции метро «Беговая» также загорелся автобус.

Причина, по которой вспыхнул, также неизвестна. Городская прокуратура после случившегося заявила, что проверит и оценит работу сотрудников парка, ответственных за обеспечение технической исправности транспортного средства и соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

А в конце мая на Ушаковской набережной пожар охватил экскурсионный автобус, в котором находились дети. В салоне на момент возгорания находилось 47 человек, которые к счастью, вовремя смогли выйти на улицу — обошлось без пострадавших. Более того, огонь удалось потушить своими силами, до приезда экстренных служб.