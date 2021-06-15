Загоревшийся автобус с пассажирами на Володарском мосту, вспыхнувший автобус возле «Беговой» и пожар в экскурсионном автобусе с детьми: «флешмоб» общественного транспорта Петербурга

Загоревшийся автобус с пассажирами на Володарском мосту, вспыхнувший автобус возле &#171;Беговой&#187; и пожар в экскурсионном автобусе с детьми: &#171;флешмоб&#187; общественного транспорта Петербурга
Фото: скриншот ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Петербурга"

В Невском районе Северной столицы в понедельник, 14 июня, загорелся автобус. По предварительной информации, в салоне находилось два человека.

Инцидент произошел около 14 часов дня на Володарском мосту. Как рассказали очевидцы, опубликовавшие фото- и видеозаписи с места происшествия, пожар охватил автобус №476. Транспорт остановился в правом ряду в сторону Ивановской. На момент возгорания в салоне находилось два пассажира, которые, к счастью, сумели покинуть автобус е до прибытия пожарных — пострадавших в ЧП, к счастью, не было.

МЧС направило на борьбу с огнем две единицы техники и девять человек личного состава. По словам очевидцев, у автобуса выгорел моторный отсек. Причины возгорания еще предстоит определить специалистам.

Интернет-пользователи призывают Комитет по транспорту обратить внимание на состояние автобусов, которые последнее время часто становятся участниками ДТП. «У общественного транспорта какой-то флешмоб прям», «горят через день», — удивляются комментаторы.

Загоревшийся автобус на Володарском мосту. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Возмущение петербуржцев, впрочем, обосновано. Несколькими днями ранее, 10 июня, возле станции метро «Беговая» также загорелся автобус.

В Петербурге загорелся автобус на «Беговой». Фото: скриншот ВКонтакте/ «ДТП и ЧП Петербург»

Причина, по которой вспыхнул, также неизвестна. Городская прокуратура после случившегося заявила, что проверит и оценит работу сотрудников парка, ответственных за обеспечение технической исправности транспортного средства и соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

А в конце мая на Ушаковской набережной пожар охватил экскурсионный автобус, в котором находились дети. В салоне на момент возгорания находилось 47 человек, которые к счастью, вовремя смогли выйти на улицу — обошлось без пострадавших. Более того, огонь удалось потушить своими силами, до приезда экстренных служб.

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