На концертах Guf и Matrang выявили нарушения «коронавирусных ограничений», после скандала с выступлением «Басты» петербуржцы уже оставались без баров

На концертах Guf и Matrang выявили нарушения «коронавирусных ограничений», после скандала с выступлением «Басты» петербуржцы уже оставались без баров
На концертах нашли нарушения. Фото: группа "Комитет по культуре Санкт-Петербурга "/ ВК

В Петербурге вновь выявили нарушения противоэпидемиологических норм на концертах Guf и Matrang. После последнего подобного громкого скандал жители Северной столицы остались без баров и ресторанов прямо перед новогодними праздниками. Ситуация из-за коронавируса по-прежнему остается непростой, а ограничения становятся все строже.

О нарушениях на концертах сообщил комитет по культуре Петербурга. Ведомство подготовило документы на отзыв QR-кодов у клуба A2 и концертной площадки Aurora. Причиной стали «грубейшие нарушения» санитарных норм.

По данным комитета, 13 июня в А2 прошел концерт Matrang. «Организаторы проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия», — говорится в сообщении комитета. Уточняется, что на площадке не соблюдали требования по рассадке слушателей и социальной дистанции, а зрители не использовали средства индивидуальной защиты.

Такие же нарушения выявили на концерте рэпера Guf 14 июня в «Авроре».

«В связи с этим комитетом по культуре подготовлены обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у указанных площадок уникальных QR-кодов», — заключили в ведомстве.

Отметим, что в Петербурге с 17 июня уже ужесточают коронавирусные ограничения. В частности, заведения общепита не должны работать с 02:00 до 06:00, в торговых центрах вновь закрывают фуд-корты и фуд-плейсы.

Специалисты считают, что ухудшение эпидемиологической ситуации связано с активностью горожан, а также тем, что многие перестали соблюдать меры безопасности. На фоне этого в городе одно за другим проводят масштабные мероприятия. Северная столица уже приняла Петербургский международный экономический форум, сейчас проходит Евро-2020, а впереди – «Алые паруса».

В прошлый раз скандал с нарушением ограничений на концерте «Басты» закончился тем, что в Петербурге также ужесточили меры. Особое возмущение петербуржцев вызвало то, что это произошло прямо перед новогодними праздниками.

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