Университет имени Герцена уходит на дистанционку

Университет имени Герцена уходит на дистанционку
Студенты Университета имени Герцена переходят на удаленку. Фото: pixabay

В Северной столице Университет имени Герцена заявил о решении перевести студентов на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

О том, что Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена переходит на удаленный формат сообщает 78.ru, ссылаясь на слова ректора данного ВУЗа Сергея Богданова.

Так, экзаменационная сессия в университете пройдет в онлайн-режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ухудшение эпидемиологической ситуации не отразится на проведении Единого государственного экзамена.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Министерство образования и науки Российской Федерации порекомендовало подведомственным ВУЗам Москвы начать обучение в дистанционном формате.

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