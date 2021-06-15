Университет имени Герцена уходит на дистанционку

В Северной столице Университет имени Герцена заявил о решении перевести студентов на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
О том, что Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена переходит на удаленный формат сообщает 78.ru, ссылаясь на слова ректора данного ВУЗа Сергея Богданова.
Так, экзаменационная сессия в университете пройдет в онлайн-режиме.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ухудшение эпидемиологической ситуации не отразится на проведении Единого государственного экзамена.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что Министерство образования и науки Российской Федерации порекомендовало подведомственным ВУЗам Москвы начать обучение в дистанционном формате.