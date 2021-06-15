Сборная Франции обыграла Германию в матче Евро-2020

Сборная Франции обыграла Германию в матче Евро-2020
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Фото: pixabay.com

Сборная Франции обыграла команду Германии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции.

На 20 минуте матча мяч в свои ворота отправил Матс Хуммельс. Второй тайм прошел без забитых мячей.

В следующем туре Франция встретится с Венгрией. Матч пройдет 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 мск.

Германия сыграет с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург принимает семь матчей: Бельгия и Россия, Польша и Словакия, 16 июня сыграют Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики сборной Финляндии по футболу столкнулись с проблемами при въезде в Россию на чемпионат Европы по футболу.

Германия Евро 2020 франция


 

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