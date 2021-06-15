В Бразилии рассказали, когда первые партии «Спутника V» поступят в страну

В Бразилии рассказали, когда первые партии &#171;Спутника V&#187; поступят в страну
В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Первые партии вакцины против коронавируса могут быть доставлены в Бразилию в начале июля.

Об этом сообщил по итогам переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана.

«Фонд подтвердил отправку первых дозы вакцины в начале июля, а график распределения доз будет составлен к концу этого месяца», — написал Сантана в Twitter.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" бразилия вакцинация


 

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