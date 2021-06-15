Медвежонок вышел к жителям в Лужском районе

Медвежонок вышел к жителям в Лужском районе
В Лужском районе заметили медвежонка. Фото: Скриншот: ВКонтакте/Дежурный по Ленобласти

В Лужском районе заметили бегающего по дороге медвежонка. Лесного обитателя заметили в деревне Надбелье.

В Сети появилось видео, на котором видно, как медвежонок бежит по проезжей части впереди машины, потом сворачивает в поля и удаляется от трассы. Об этом сообщается в группе «Дежурный по Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем нечего кушать, вот идут к нам, людям. А может с мамой, что случилось?», — беспокоятся пользователи Сети.

Некоторые предположили, что дикие звери чаще стали выходить к людям из-за вырубки леса. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской границе. Сотрудники пограничной службы пошутили, что животное чувствует себя весьма уверенно, учитывая, что у него нет разрешения на пересечение границы.

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