Северная столица решила отказаться от «потребительской корзины»

Северная столица решила отказаться от &#171;потребительской корзины&#187;
Понятие "потребительская корзина" в Петербурге решили упразнить. Фото: pixabay

В Петербурге приняли решение отказаться от такого понятия, как «потребительская корзина» в связи с изменениями методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Законодательное Собрание города на Неве одобрило в третьем чтении законопроект, который устраняет в Петербурге применение понятия «потребительская корзина». Это произошло потому, что больше нет необходимости в употреблении термина в связи с изменениями методик расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Известно, что нововведения привели региональную законодательную базу в соответствие с федеральной. Прожиточный минимум теперь считается как часть медианного среднедушевого дохода и равен 44,2 его процентам.

Тот же показатель берут для расчета МРОТ, который составляет 43% от среднедушевого дохода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге хотят проводить ярмарки в два раза дольше, желая помочь бизнесу и горожанам.

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