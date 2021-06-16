Госдума приняла закон о запрете коллекторам общаться с третьими лицами

Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами.

Теперь закон защищает членов семьи, соседей, коллег должника, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, инициировавшая нововведение, сообщает ТАСС. Известно, что коллекторы «любят общаться» с родными и знакомыми должников, теперь им это запрещено по закону. Это может повлечь за собой ответственность. Инициативу Яровой поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума приняла закон, исключающий необходимость для российских водителей предоставлять в момент заключения ОСАГО документ о техосмотре машины. Так нововведения уберут из закона норму о необходимости проведения техосмотра машин для получения ОСАГО.