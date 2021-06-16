Госдума приняла закон о запрете коллекторам общаться с третьими лицами

Госдума приняла закон о запрете коллекторам общаться с третьими лицами
Инициативу Яровой поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов. Фото: pixabay.com

Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами.

Теперь закон защищает членов семьи, соседей, коллег должника, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, инициировавшая нововведение, сообщает ТАСС. Известно, что коллекторы «любят общаться» с родными и знакомыми должников, теперь им это запрещено по закону. Это может повлечь за собой ответственность. Инициативу Яровой поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума приняла закон, исключающий необходимость для российских водителей предоставлять в момент заключения ОСАГО документ о техосмотре машины. Так нововведения уберут из закона норму о необходимости проведения техосмотра машин для получения ОСАГО.

закон защита ирина яровая коллекторы семья третьи лица


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аномальная жара до +31 градуса придет в Ленобласть на выходных
В деревне Кипень угнанные «Жигули» уходили от погони и попали в аварию
Петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче Евро-2020 с ...
Покрас Лампас расписал площадь у фонтана на Крестовском
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленобласти в среду
В Рыбацком на стройке пытаются потушить горящий самосвал
Спортивный эксперт дал оптимистичный прогноз на матч Россия-Финляндия
В Кремле высказались об обязательной вакцинации в России