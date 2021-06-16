ФК «Ленинградец» остался без главного тренера

ФК «Ленинградец» остался без главного тренера
Тренер пришел на должность в апреле 2021 года. Фото: pixabay.com

Ожидается, что его смогут найти за ближайшие две недели.

Тренер Геннадий Бондарук покинул свою должность в ФК «Ленинградец» сразу после завершения сезона 2020/2021. Непонятно, что стало причиной расторжения контракта. О случившемся сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Известно, что замену Бондаруку хотят найти в ближайшее время – пока футболисты находятся в отпуске. Напоминаем, что специалист работал в «Ленинградце» с момент его основания. Должность главного тренера он занял в апреле 2021 года после увольнения Дениса Бушуева, который ушел после двух неудачных игр.

Под руководством Бондарука футболисты «Ленинградца» смогли одержать четыре победы, последние – с крупным счетом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский не верит, что сборная России выйдет из группы на Евро-2020.

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