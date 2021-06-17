В Петербурге от коронавируса скончались более 60 человек за сутки

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смог 61 человек.

Согласно информации на утро четверга, 17 мая, побороть болезнь за последние сутки смогли 1 757 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 195 человек. Второе место у Подмосковья — 1 208 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 109 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших.