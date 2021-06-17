Трамп: США ничего не получили от саммита с Россией

Вашингтон ничего не получил от саммита Россия-США. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп оценил переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли в среду, 16 июня, в Женеве. По его словам, это был «хороший день для России».

Экс-глава Белого дома отметил в эфире телеканала Fox News, что прошедшие переговоры дали «сцену России». Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток-2», что было очень важно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президенты России и США обсудили возможности сдвинуть с мертвой точки урегилурование украинского кризиса и «изучить вызовы» в работе дипломатических миссий. Изначально планировалось, что встреча Путина и Байдена в узком составе продлится около 1 часа 15 минут, но по факту беседа продлилась почти два часа.