В Петербурге 79-летний пенсионер скончался после ожога пламенем огня

В Петербурге 79-летний пенсионер скончался после ожога пламенем огня
В Петербурге пенсионер умер после полученных ожогов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице во Фрунзенском районе города правоохранительным органам сообщили, что 16 июня скончался 79-летний пенсионер после того, как получил 50% ожогов тела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июня в 06:00 умер пожилой мужчина. Он оказался уроженцем Новгородской области деревни Фарафоново.

Он поступил в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 11 июня в тяжелом состоянии с диагнозом термический ожог пламенем головы, туловища, конечностей 2-3 степени.

Потерпевшего скорая забирала из дома, обстоятельства случившегося так и остались неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.

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