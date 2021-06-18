В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов

В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 18 июня из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково задержали внутренние рейсы. Всего с вылетом опоздали шесть самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Москвы, Иваново, Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Первым задержался рейс U6 657 до Симферополя. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:25, однако время вылета сдвинули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

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