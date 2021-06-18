Интерес россиян к спорту вырос на фоне пандемии

На фоне пандемии россияне стали больше интересоваться спортом. В мае этого года вырос спрос на спортивные товары и услуги.

«Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины — здесь количество транзакций увеличилось в 2,5 раза», — говорится в исследовании «МТС Банка».

Отмечается, что россияне стали чаще ходить в фитнес-клубы и покупать билеты на спортивные мероприятия, сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, большую часть покупок в магазинах спорттоваров совершают мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам общественного деятеля, президент России неоднократно говорил, что нужно сформировать здоровый образ жизни у россиян. Он считает, что ЗОЖ является частью национальной идеи в стране.