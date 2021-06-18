Интерес россиян к спорту вырос на фоне пандемии

Интерес россиян к спорту вырос на фоне пандемии
Пандемия увеличила интерес россиян к спорту. Фото: pixabay

На фоне пандемии россияне стали больше интересоваться спортом. В мае этого года вырос спрос на спортивные товары и услуги.

«Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины — здесь количество транзакций увеличилось в 2,5 раза», — говорится в исследовании «МТС Банка».

Отмечается, что россияне стали чаще ходить в фитнес-клубы и покупать билеты на спортивные мероприятия, сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, большую часть покупок в магазинах спорттоваров совершают мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам общественного деятеля, президент России неоднократно говорил, что нужно сформировать здоровый образ жизни у россиян. Он считает, что ЗОЖ является частью национальной идеи в стране.

зож пандемия спорт


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Гатчиной спасатели потушили дом
Уткин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020
Интерес россиян к спорту вырос на фоне пандемии
Врач рассказал, почему болеют коронавирусом после вакцинации
Гинцбург: «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому штамму
В Ленобласть придет аномальная жара
Роспотребнадзор разработал базу данных мутаций коронавируса
В результате стрельбы в Аризоне погиб один человек