Под Гатчиной спасатели потушили дом

Под Гатчиной спасатели потушили дом
Пожар потушили. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ночь на 18 июня в Гатчинском районе Ленинградской области в одном из садоводств на частном участке произошел пожар. Загорелся целый комплекс построек.

Сообщение о возгорании поступило в 3:07. О пожаре сообщили жители садоводства «Авиатор».

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. На участке горели дом, баня и три сарая. Общая площадь возгорания составила 131 кв.м.

Справиться с огнем удалось в 4:51. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга поздним вечером 17 июня горел одноэтажный частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло три часа.

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