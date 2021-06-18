Тяжелая реакция на прививку и вакцинация сотрудников общепита: коронавирус в Петербурге к 18 июня

Ситуацию с коронавирусом в Петербурге власти оценивают как непростую, но контролируемую. Пока темпы вакцинации в городе уступают динамике поставок препарата. При этом растет доля тяжелых пациентов.

Об этом накануне, 17 июня, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, пока в резерве остается 2,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. В ходе заседания координационного совета при правительстве РФ он также сообщил, что в городе растет число тяжелых пациентов, при этом увеличивается и доля молодых людей, которым диагностировали тяжелую форму заболевания.

Причина, заметил Беглов, — в невысоких темпах вакцинации. Напомним, что петербуржцы могут привиться «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» и «Спутником V». Запасы последнего пополнили днем ранее. В город привезли 24 тысячи доз препарата.

Ожидается, что темпы вакцинации в ближайшие месяцы вырастут за счет сотрудников ТЦ и ресторанов. Представители бизнеса на встрече с главой регионального управления Роспотребнадзора Наталией Башкетовой рассказали, что готовы в ближайшие два месяца вакцинировать 60% сотрудников.

Власти также рассчитывают, что горожане перестанут бояться вакцинации. По данным администрации губернатора, в Северной столице пока не зарегистрировали ни одного случая тяжелой реакции на вакцину от коронавируса. Не наблюдали и каких-либо осложнений после прививки.

А пока коечный фонд в Петербурге было решено увеличить за счет СЗГМУ им. Мечникова.

Кроме того, с 17 июня в городе действуют более строгие ограничительные меры. Коронавирус уже прикрыл пространство «Никольские ряды». Отметим, что там транслировались футбольные матчи Евро-2020.