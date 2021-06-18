В Пулково задержали шесть авиарейсов

В Пулково задержали шесть авиарейсов
Задерживается рейс N4 129 до Симферополя. Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Пулково

В пятницу, 18 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются авиарейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы, Сочи, Оша, Симферополя и Хабаровска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс N4 129 до Симферополя. Рейс обслуживает авиакомпания «Северный Ветер». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:00, однако время вылета сдвинули.

Также с опозданием вылетят пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии»: до Анапы, Сочи, Оша, Симферополя и Хабаровска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

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