«Вечерний Ургант» пройдет в Петербурге с 21 по 25 июня

&#171;Вечерний Ургант&#187; пройдет в Петербурге с 21 по 25 июня
На странице шоу "Вечерний Ургант" появилось новое видео. Фото: скриншот "Вечерний Ургант" "ВКонтакте"

«Вечерний Ургант» на следующей неделе переедет в Петербург. Ведущий шоу предстал в образе Сергея Довлатова.

Об этом стало известно в пятницу, 18 июня. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице шоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Петербург глазами ленинградцев. С 21 по 25 июня», — говорится в анонсе.

В ролике, который анонсирует переезд, Иван Ургант предстал в образе Сергея Довлатова, Дмитрий Хрусталев стал Иосифом Бродским, а Александр Гудков — Анной Ахматовой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский грозился закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки в свой адрес. Также он добавил, что Урганту надо поработать на новом месте.

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