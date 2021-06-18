В ФМБА создали тест-систему для определения основных мутаций коронавируса

В ФМБА создали тест-систему для определения основных мутаций коронавируса
В ФМБА разработали тест-систему для выявления основных мутаций коронавируса. Фото: pixabay.com

Эксперты Федерального медико-биологического агентства создали тест-систему для определения основных мутаций коронавируса. Об этом сообщили в организации в пятницу, 18 июня.

Имеется в виду новейшая методика и набор реагентов для определения альфа- (британской, B.1.1.7), бета- (южноафриканской, B.1.351), гамма- (бразильской, P.1) и дельта- (индийской, B.1.617.2) вариантов вируса.

Предполагают, что такую тест-систему Росздравнадзор официально зарегистрирует уже в следующем месяце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России разработана Национальная база данных геномных последовательностей коронавируса.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Анна Попова поручила ужесточать меры по коронавирусу в регионах при необходимости.

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