Молдавия получила еще одну партию «Спутника V»

Россия 19 июня отправила в Молдавию третью партию вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова содействие в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте МИД РФ.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.