Молдавия получила еще одну партию «Спутника V»

Молдавия получила еще одну партию &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Россия 19 июня отправила в Молдавию третью партию вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова содействие в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте МИД РФ.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина молдавия


 

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