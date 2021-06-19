Греция продлила разрешение на въезд для граждан России до 26 июня

Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 26 июня.
Об этом стало известно в субботу, 19 июня, из публикации правительственного вестника. От российских туристов требуется наличие свидетельства о прививке от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, либо справки о наличии антител после перенесенного коронавируса.
Как сообщил ТАСС, по прибытии в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. При этом количество въезжающих в страну граждан России не ограничено. Также им не нужно будет находиться на карантине, если будут представлены все указанный справки и документы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции мужчина умер на следующий день после прививки AstraZeneca. Тело 40-летнего мужчины у него дома обнаружила подруга.