В Греции мужчина умер на следующий день после прививки AstraZeneca

В Греции мужчина умер на следующий день после прививки AstraZeneca
Весной 44-летняя женщина скончалась после прививки AstraZeneca. Фото: unsplash

Стилист Насос Катрис покинул родных в Греции на следующий день после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Тело 40-летнего мужчины у него дома обнаружила подруга Катриса, сообщает Proto Thema. Родственники стилиста обеспокоились после того, как он не выходил на связь пару дней. За день до смерти Катрис сделал прививку AstraZeneca.

Точную причину смерти определит только экспертиза.

О случаях смерти после прививки AstraZeneca в разных странах сообщалось и ранее. Однако, как отмечали эксперты, не все они связанны с вакцинацией.

Так, в Греции подтвердили только два случая смерти, связанные с вакцинацией. Весной 44-летняя женщина скончалась после прививки AstraZeneca.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Греция продлила разрешение на въезд для россиян. Греция продлила разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 14 июня.

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