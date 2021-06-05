Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Греция продлила разрешение на въезд для россиян
Россиянам, которым разрешен въезд в Грецию, могут попасть в страну через международные аэропорты, контрольно-пропускные пункты и морские порты. Фото: unsplash

Греция продлила разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 14 июня.

Об этом сообщает ТАСС. От российских туристов также требуется наличие у них свидетельства о прививки от COVID-19 или, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о то, что когда-то болел коронавирусом и теперь есть антитела.

Россиянам, которым разрешен въезд в Грецию, могут попасть в страну через международные аэропорты, контрольно-пропускные пункты и морские порты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Греция окончательно открыла границы. Теперь туристам не нужно проходить обязательный карантин. Беспрепятственный въезд в страну действует уже с 14 мая. Также были отменены все ранее введенные ограничения. Министерство туризма пообещал туристам безопасный отдых.

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