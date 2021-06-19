Стало известно о смерти звезды клипов группы Little Big

Полина Соколова не раз сотрудничала с петербургской группой.
Сегодня, 19 июня, стало известно о смерти артистки Полины Соколовой, которая неоднократно снималась в клипах группы Little Big. Новостью поделились музыканты в социальной сети «Вконтакте».
Непонятно, что именно стало причиной летального исхода. В посте говорится, что для артистов Соколова навсегда остается частью большой семьи.
«Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром»,
— говорится в публикации.
Напоминаем, что Полину Соколову вы могли видеть в таких клипах Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы.