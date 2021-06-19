Стало известно о смерти звезды клипов группы Little Big

Полина Соколова не раз сотрудничала с петербургской группой.

Сегодня, 19 июня, стало известно о смерти артистки Полины Соколовой, которая неоднократно снималась в клипах группы Little Big. Новостью поделились музыканты в социальной сети «Вконтакте».

Непонятно, что именно стало причиной летального исхода. В посте говорится, что для артистов Соколова навсегда остается частью большой семьи.

«Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром»,

— говорится в публикации.

Напоминаем, что Полину Соколову вы могли видеть в таких клипах Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы.