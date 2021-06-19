Под окнами Покровской больницы найдено бездыханное тело пациента

Непонятно, что стало причиной смерти – обстоятельства выясняются.

В Санкт-Петербурге под окнами Покровской больницы нашли бездыханное тело пациентка. Об этом сегодня, 19 июня, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел на Большом проспекте Васильевского острова. Там у здания медицинского учреждения нашли труп 42-летнего мужчины, который лечился на седьмом этаже. О происшествии уже в курсе в следственных органах ГСУ СК по Северной столице – проводится проверка.

Подробности пока что не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в общежитии ЛГУ нашли бездыханное тело студента-журналиста. Однокурсники молодого человека рассказывают, что он любил выпить и часто жаловался на свое нестабильное психическое состояние.