Предприятия Ленобласти могут получить паспорта ковидной безопасности

В Ленобласти могут ввести паспорта ковидной безопасности. Такую идею озвучил глава региона Александр Дрозденко.

Предполагается, что нововведение коснется организаций сферы услуг, в которых привиты не менее 60% сотрудников, либо предприятий, в которых вакцинированы или имеют антитела не менее 80%.

Как сообщил Online47, такие меры позволят общественным заведениям показать посетителям, что их посещение может быть абсолютно безопасно, так как соблюдены все необходимые меры.

Кроме того, паспорт избавит предприятия от всех возможных ограничений, которые уже введены или будут введены в ближайшем будущем.

Напомним, в Ленинградской области зафиксировано еще 115 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 47 226 случаев заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти должны вакцинировать 80% сотрудников сферы обслуживания.