Карманник, укравший телефон у студента-иностранца на станции «Гостиный двор», попался полиции

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, подозреваемого в краже телефона у студента из Южной Америки.

На прошлой неделе в полицию обратился 27-летний студент-медик, прибывший в Петербург из Южной Америки. Он рассказал, что возвращался домой после просмотра футбольного матча, когда у него украли телефон за 22 тысячи рублей. Это произошло в вестибюле станции метро «Гостиный двор». Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

По данному факту завели уголовное дело о краже. На следующий день злоумышленника поймали у дома №23 по Владимирскому проспекту. Подозреваемым оказался 25-летний мигрант из Средней Азии, подрабатывающий грузчиком. Мужчину отправили под арест.

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