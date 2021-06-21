Вратарь «Зенита» Лунев подпишет с клубом новый контракт

Лунев остается в команде на два года. Фото: "Зенит"

Лунев остается в команде на два года. Фото: "Зенит"

Договор рассчитан на два года.

Вратарь Андрей Лунев планирует подписать с ФК «Зенит» новый контракт. Об этом сегодня, 21 июня, пишет «Спорт-Экспресс».

Известно, что договор по схеме «2+1» будет заключен в ближайшее время. Это значит, что Лунев остается в команде как минимум на два года с возможность продления контракта на один гол. Напоминаем, что игрок выступает за петербургский клуб с 2017 года. За это время он принял участие с 118 матчах.

Он принимал участие в матче со сборной Финляндией, но после встречи был отпущен из команды.

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