Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь Крыму с последствиями сильных дождей на полуострове.

Об этом сообщает ТАСС. Владимир Путин утром продолжил заниматься ситуацией на полуострове. Сейчас там неспокойная обстановка из-за нашествия стихии. Пострадала Ялта. Сегодня Путин поручил это дело Сергею Шойгу. Ему необходимо привлечь силы и средства для стабилизации обстановки в регионе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, почти 900 человек эвакуировали в восточных районах Крыма, где в результате ливней оказались подтоплены более 300 жилых домов. Специалисты уже восстановили водоснабжение в Ленинском и Кировском районах, а также в Керчи. Продолжается работа оперштаба и аэромобильной группировки МЧС. Спасатели эвакуировали из зоны подтоплений 865 человек. В Керчи работы по эвакуации продолжаются.