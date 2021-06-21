Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму

Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму
Сейчас в Крыму неспокойная обстановка из-за нашествия стихии. Пострадала Ялта. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь Крыму с последствиями сильных дождей на полуострове.

Об этом сообщает ТАСС. Владимир Путин утром продолжил заниматься ситуацией на полуострове. Сейчас там неспокойная обстановка из-за нашествия стихии. Пострадала Ялта. Сегодня Путин поручил это дело Сергею Шойгу. Ему необходимо привлечь силы и средства для стабилизации обстановки в регионе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, почти 900 человек эвакуировали в восточных районах Крыма, где в результате ливней оказались подтоплены более 300 жилых домов. Специалисты уже восстановили водоснабжение в Ленинском и Кировском районах, а также в Керчи. Продолжается работа оперштаба и аэромобильной группировки МЧС. Спасатели эвакуировали из зоны подтоплений 865 человек. В Керчи работы по эвакуации продолжаются.

владимир путин крым наводнение сергей шойгу стихия


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ...
В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп
Сборная Россия сразится за путевку в плей-офф: что нужно знать о ...
Столкновение велосипеда и мотоцикла, наезд на велосипедиста, ДТП с трамваем ...
Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара
Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020
Вместе с аномальной жарой в Ленобласти объявили штормовое предупреждение
На Октябрьской набережной из воды выловили бездыханное тело женщины