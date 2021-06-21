Из карьера в Ломоносовском районе выловили утопленника

Из карьера в Ломоносовском районе выловили утопленника
Спасатели вытащили тело из воды. Фото: скриншот instagram

В Ломоносовском районе Ленобласти утонул мужчина на карьере. Его тело на берег вытащили спасатели.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 21 июня, у деревни Таменгонт. Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно извлекли погибшего из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области в своем Instagram-аккаунте,

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Шапки под Тосно, в Финском заливе, на Колтушском озере — в водоемах Петербурга и Ленобласти гибнут люди.

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