Из карьера в Ломоносовском районе выловили утопленника

В Ломоносовском районе Ленобласти утонул мужчина на карьере. Его тело на берег вытащили спасатели.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 21 июня, у деревни Таменгонт. Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно извлекли погибшего из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области в своем Instagram-аккаунте,

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Шапки под Тосно, в Финском заливе, на Колтушском озере — в водоемах Петербурга и Ленобласти гибнут люди.