Москалькова сообщила о жалобах непривившихся от COVID россиян

Некоторые работодатели пытаются стимулировать работников вакцинироваться от COVID-19 через ограничение в правах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, она получает большое количество обращений и жалоб от россиян в связи с тем, что они не привиты. Некоторые говорят о том, что им грозятся урезать премию или уволить.
Как сообщил ТАСС, Москалькова отметила, что сама идея оградить общество является правильной. И добавила, что при этом не должны дискриминироваться те, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что максимальную защиту получают те, кто уже переболел, а потом сделал прививку.