Москалькова сообщила о жалобах непривившихся от COVID россиян

Москалькова сообщила о жалобах непривившихся от COVID россиян
Некоторые люди не делают прививку, потому что у них есть антитела, они переболели или не могут по медпоказаниям. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Некоторые работодатели пытаются стимулировать работников вакцинироваться от COVID-19 через ограничение в правах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, она получает большое количество обращений и жалоб от россиян в связи с тем, что они не привиты. Некоторые говорят о том, что им грозятся урезать премию или уволить.

Как сообщил ТАСС, Москалькова отметила, что сама идея оградить общество является правильной. И добавила, что при этом не должны дискриминироваться те, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что максимальную защиту получают те, кто уже переболел, а потом сделал прививку.

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