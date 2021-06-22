На Пискаревском кладбище возложили венки к монументу «Мать-Родина» в День памяти и скорби

На Пискаревском кладбище возложили венки к монументу &#171;Мать-Родина&#187; в День памяти и скорби
Цветы и венки к подножию монумента возложили члены городского правительства. Фото: Смольный

В День памяти и скорби, который отмечается сегодня, 22 июня, на Пискаревском кладбище прошла церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина».

Сегодня исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году германские войска вторглись в СССР. Члены правительства Петербурга почтили память погибших в годы войны.

«В этот день в наших семьях вспоминают своих родных – тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран в госпиталях, был замучен в фашистских концлагерях. Кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу. Вечная память павшим! Вечная слава воинам-победителям!», — говорится в заявлении Смольного.

Участие в торжественно-траурной церемонии в том числе принял губернатор Александр Беглов. Цветы и венки к подножию монумента возложили председатель городского парламента Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента по Северо-Западу Александр Гуцан, депутаты Госдумы и городского ЗакСобрания, военнослужащие Западного военного округа и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьники Ленобласти высадили около 3 тысяч деревьев в память о жертвах войны.

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