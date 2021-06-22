Петербургские пассажиры пожаловались на жару +37 градусов в трамвае

Петербургские пассажиры пожаловались на жару +37 градусов в трамвае
Воздух в транспорте прогрелся до +37 градусов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вышедший из строя кондиционер в современном трамвае в Петербурге заставил пассажиров ехать при температуре +37 градусов.

Речь идет о трамвае, следующем по маршруту №100 на севере города. Предполагалось, что именно в этом трамвае пассажиры смогут спастись от неистовой жары на улице: в нем установлен современный кондиционер. Однако техника в самое неподходящее время вышла из строя, из-за чего воздух в транспорте прогрелся до +37 градусов, пишет Neva.Today.

При этом, как сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса», весь наземный общественный транспорт в Северной столице должны полностью оснастить кондиционерами только к 2028 году. На сегодняшний день кондиционеры есть в 8% трамваев и 54% троллейбусов, передают «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы плавятся четвертый день подряд, молят о грозе и ищут спасения от жары в воде.

жара кондиционер новости СПб общественный транспорт трамвай


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию
Скончался председатель петербургского Морского собрания Николай Орлов
Депутаты продлят антикризисные полномочия Смольного и разрешат ...
Ежедневное употребление кофе снижает риск развития болезней печени у человека
Петербургский школьник избежал наказания за шпаргалки на ЕГЭ
Пока жители Петербурга страдают от аномальной жары, коммунальщики отключают ...
Иномарка и электросамокат столкнулись в Пушкинском районе
Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ивент-площадки в Петербурге