Петербургские пассажиры пожаловались на жару +37 градусов в трамвае

Вышедший из строя кондиционер в современном трамвае в Петербурге заставил пассажиров ехать при температуре +37 градусов.

Речь идет о трамвае, следующем по маршруту №100 на севере города. Предполагалось, что именно в этом трамвае пассажиры смогут спастись от неистовой жары на улице: в нем установлен современный кондиционер. Однако техника в самое неподходящее время вышла из строя, из-за чего воздух в транспорте прогрелся до +37 градусов, пишет Neva.Today.

При этом, как сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса», весь наземный общественный транспорт в Северной столице должны полностью оснастить кондиционерами только к 2028 году. На сегодняшний день кондиционеры есть в 8% трамваев и 54% троллейбусов, передают «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы плавятся четвертый день подряд, молят о грозе и ищут спасения от жары в воде.