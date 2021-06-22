В УЕФА прокомментировали предложение отменить матчи ЕВРО в Петербурге

В УЕФА прокомментировали предложение отменить матчи ЕВРО в Петербурге
Болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

В городе запланированы еще две встречи.

В Санкт-Петербурге прошли пять футбольных матчей в рамках Евро-2020, осталось еще два. В последнее время в ходе наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки, в связи с чем украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал лишить Северную столицу возможности провести оставшиеся встречи из-за пандемии. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 22 июня.

«Что касается ситуации в Санкт-Петербурге, мы советуем обращаться к соответствующим местным или национальным властям. У нас нет никаких дополнительных комментариев»,

— заявили в УЕФА, чьи слова приводит Championat.com.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки.

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