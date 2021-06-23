В Смольном рассказали, как решался транспортный коллапс на «синей» ветке в метро

На станциях "синей" ветки собрались толпы пассажиров. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ ВКонтакте

На станциях "синей" ветки собрались толпы пассажиров. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ ВКонтакте

Власти Петербурга рассказали, что городские перевозчики сделали во время нештатной ситуации в метрополитене 22 июня.

Накануне вечером на «синей» ветке в метро произошла нештатная ситуация. Участок на севере Московско-Петроградской линии остался без движения из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». Для пассажиров были закрыты станции от «Удельной» до «Парнаса» включительно.

Так, к станции метро «Удельная» оперативно перенаправили трамваи №55 и 100. Также усилили движение трамваев №9 и 21. Интервал движения трамваев составлял всего 1-2 минуты.

Автобусные перевозчики задействовали резервный транспорт: усилили маршруты №139 и 198 к «Парнасу» и направили дополнительные автобусы на маршрут №85, связывающий метро «Удельная» и «Озерки». Проезд на время сделали бесплатным.

После возобновления движения на «синей» ветке, в 20:40, городской транспорт вернулся к обычной работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи соцсетей отреагировали на коллапс в метро Петербурга.