В Смольном рассказали, как решался транспортный коллапс на «синей» ветке в метро

В Смольном рассказали, как решался транспортный коллапс на &#171;синей&#187; ветке в метро
На станциях "синей" ветки собрались толпы пассажиров. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ ВКонтакте

Власти Петербурга рассказали, что городские перевозчики сделали во время нештатной ситуации в метрополитене 22 июня.

Накануне вечером на «синей» ветке в метро произошла нештатная ситуация. Участок на севере Московско-Петроградской линии остался без движения из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». Для пассажиров были закрыты станции от «Удельной» до «Парнаса» включительно.

Так, к станции метро «Удельная» оперативно перенаправили трамваи №55 и 100. Также усилили движение трамваев №9 и 21. Интервал движения трамваев составлял всего 1-2 минуты.

Автобусные перевозчики задействовали резервный транспорт: усилили маршруты №139 и 198 к «Парнасу» и направили дополнительные автобусы на маршрут №85, связывающий метро «Удельная» и «Озерки». Проезд на время сделали бесплатным.

После возобновления движения на «синей» ветке, в 20:40, городской транспорт вернулся к обычной работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи соцсетей отреагировали на коллапс в метро Петербурга.

метрополитен новости СПб парнас синяя ветка транспортный коллапс


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали, как решался транспортный коллапс на ...
Июньская жара поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений в Петербурге
В Ленобласти ночного дрифтера на «Ауди» могут лишить водительских прав
Ковид-стационары Петербурга срочно ищут медиков из-за нехватки персонала
На автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников
В Петербурге ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду
Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса
«Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций