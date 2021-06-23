В Петербурге перенесли на сентябрь фестиваль Gamma Festival

Все билеты, купленные на данный момент, будут действительны.

В Санкт-Петербурге перенесли очередное крупное мероприятие – фестиваль электронной музыки и современных искусств «Gamma Festival». Он состоится только 18-19 сентября 2021 года, а не этим летом. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Отмечается, что на сентябрьском фестивале выступят те же артисты, что и обещалось изначально. Напоминаем, что в городе ухудшилась эпидемиологическая обстановка, в связи с чем отменяются многие мероприятия. Власти призывают петербуржцев делать прививки, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии.