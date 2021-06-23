Летного директора S7 задержали во время незаконной сделки на 1,5 млн рублей

Летному директору вменяют статью о коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ). Фото: pixabay

Летному директору вменяют статью о коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ). Фото: pixabay

Летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков задержан правоохранительными органами при коммерческом подкупе.

Как сообщает ТАСС, Бадракова задержали с поличным, когда он получал 1,5 миллиона рублей за трудоустройство на должность пилота первого в стране лайнера Airbus A320neo. Ему вменяют статью о коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ).

По данным информагентства, в деле также фигурируют свидетели, среди которых «потенциальный покупатель должности пилота». Стражи порядка провели обыски в месте проживания Бадракова.

Добавим, что авиакомпания S7 Airlines в этом году ожидает девять новейших самолетов Airbus A320/321neo.

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