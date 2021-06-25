Ученый назвал единственную цель эволюции COVID

Постепенно вирус собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей. Фото: sputnikvaccine.com

Постепенно вирус собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей. Фото: sputnikvaccine.com

Эволюция COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора. Об этом рассказал профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

Специалист объяснил, что главная цель такого процесса — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству

Как сообщили «РИА Новости», профессор подчеркнул, что вирус будет мутировать постоянно. И напомнил, что инфекция попала в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор вирус накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был «британский вариант», сейчас — штамм «Дельта».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что индийский штамм коронавируса, так называемый дельта-вариант SARS-CoV-2, в два раза более заразен, чем «оригинальный».