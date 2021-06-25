Названы сроки получения QR-кодов для переболевших COVID россиян

Минцифры рассчитывает к 30 июня обеспечить QR-кодами около 9 млн переболевших COVID–19 граждан. Об этом заявил замглавы министерства Олег Качанов.

По его словам, к концу текущего месяца планируется завершить на Госуслугах интеграцию базы переболевших коронавирусом россиян. После граждане смогут получить QR-коды.

Качанов добавил в эфире телеканала «Россия 24», что после интеграции россияне смогут получить QR-коды переболевшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России носит добровольный характер, а несогласные с подобными мерами могут уволиться.