Губернатор Петербурга Александр Беглов надеется, что футбольная сборная еще «подготовится и выиграет»

Беглов против того, чтобы футболистов сборной России ругали за проигрыш. Фото: Pixabay

Беглов против того, чтобы футболистов сборной России ругали за проигрыш. Фото: Pixabay

Градоначальник города на Неве призывает не журить российскую сборную в связи с ее выходом из чемпионата.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов продолжает верить в сборную России по футболу. По его мнению, команда должна подготовиться. Об этом рассказал 24 июня в эфире телеканала 78.

При этом Беглов просит не ругать наших футболистов за поражение.

«Это наша команда. Это жизнь. Чего ее ругать? Надо поддержать. Я тоже расстроился, но ребята сделали все что могли. Чего их теперь ругать, подготовятся и выиграют» — заключил Александр Беглов о поражении команды на чемпионате Евро-2020.

Российская сборная по футболу не смогла выйти из своей группы, потому как уступила датчанам со счетом 1:4. Единственный гол во время игры смог забил с пенальти Артем Дзюба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время тренировки умер 18-летний футболист.