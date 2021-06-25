Реальная статистика и жесткие ограничения: коронавирус в Петербурге к 25 июня

В Смольном вновь говорят о возможности введения жестких ограничений и критикуют тех, кто отказывается от вакцинации. Так, губернатор Беглов намерен сделать прививку повторно.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, при каких условиях в городе могут ввести более жесткие ограничения.

«Если обстановка будет развиваться так же и динамика будет расти, мы будем чувствовать, что не хватает коек, то, конечно, будут жесткие ограничения», — сообщил он.

При этом он призвал к «нулевой толерантности» к непривитым горожанам. Сам он намерен привиться от коронавируса повторно.

В городе уже обсуждают создание COVID-free зон. Туда попасть смогут только те, кто уже привился. Это могут быть бизнес-площадки или рестораны. Пока Смольный изучает опыт Москвы.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил свой способ мотивировать горожан привиться от коронавируса. Он рекомендовал представить на сайте правительства Петербурга оперативные данные Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, которые перестали публиковать с 3 июня. По мнению омбудсмена, сокрытие этой информации в прошлом году привело к тяжелым последствиям.

В Петербурге, тем временем, продолжается чемпионат Европы по футболу. Как выяснилось, около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в Северной столице России. Об этом стало известно уже на границе, когда фанаты возвращались домой.

Позже власти страны сообщили, что в Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Петербурге. Сообщалось, что был отмечен рост с 50 до 100 заболевших.