Вход на станцию «Проспект славы» ограничат на два месяца

Вход на станцию &#171;Проспект славы&#187; ограничат на два месяца
Вход в вестибюль ограничат. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Проспект Просвещения».

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Изменения введены из-за капитального ремонта эскалатора. Пассажиров просят заранее планировать маршруты поездок.

Как сообщила пресс-служба подземки, вход в вестибюль будет ограничен с 1 июля по 31 августа по рабочим дням с 7:45 до 8:45. Указанный интервал времени могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как решался транспортный коллапс на «синей» ветке в метро. Участок на севере Московско-Петроградской линии остался без движения из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». Для пассажиров были закрыты станции от «Удельной» до «Парнаса» включительно.

новости СПб проспект Славы ремонт эскалатора


 

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