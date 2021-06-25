Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды в пятницу

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 23 июня.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили жителей и гостей города о кратковременных дождях .

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня ожидается во второй половине ночи и днем ожидаются кратковременные дожди, местами даже будут ливни и град. При грозе прогнозируют порывистый ветер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы не знают, куда деться от аномальной жары, которая установилась в городе на протяжении последних четырех дней, зато дети нашли выход из ситуации, резвясь в фонтанах Петербурга.