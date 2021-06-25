Бесплатный ЗСД, закрытое метро и ограничения на дорогах: как передвигаться по Петербургу в день «Алых парусов»

Бесплатный ЗСД, закрытое метро и ограничения на дорогах: как передвигаться по Петербургу в день «Алых парусов»
"Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге в ночь с 25 на 26 июня пройдет праздник всех выпускников «Алые паруса». В городе ограничивают поезд по центральным улицам, закрывают отдельные станции метро и меняют маршруты общественного транспорта.

Особенно внимательными стоит быть автомобилистам – движение перекрывают по ряду улиц и мостов.

Ограничения в Петербурге. Фото: инфографика Gazeta.SPb

При этом проезд по ЗСД с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня будет бесплатным. Водители могут не платить за проезд по участку от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта. Остальные поездки, в том числе транзитные через бесплатный участок, должны будут оплачиваться по тарифу.

Несколько станций метро с 21:00 будут закрыты. На вход и выход недоступны будут станции «Горьковская», «Адмиралтейская», «Гостиный двор», а также «Спортивная-1» и «Спортивная-2».

Остальные станции метро продолжат работу и ночью. Кроме того, с полуночи 26 июня будут работать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус №46.

Напомним, что для движения судов, кроме тех, которые участвуют в празднике, будут закрыты часть Невы, Фонтанки и Зимней канавки.

Ограничения в 25 июня коснутся не только движения транспорта. Никто, кроме выпускников с билетами, не сможет пройти на территорию проведения «Алых парусов». Исключение сделают только для петербуржцев, проживающих рядом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как пройдет праздник «Алые паруса».

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