В США предупредили о новых возможных рисках после вакцинации от коронавируса

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца. Такое предупреждение было сделано американским фармрегулятором.
Имеется небольшой риск миокардита и перикардита после второй дозы указанных вакцин. Этот фактор будет указываться на инструкциях к препаратам.
Как сообщило Reuters, пациентам, которые получили прививку и впоследствии ощутили боль в груди, отдышку или учащенное сердцебиение, следует срочно обратиться к врачу.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков высказался о проверках качества российских вакцин от COVID.