В США предупредили о новых возможных рисках после вакцинации от коронавируса

В США предупредили о новых возможных рисках после вакцинации от коронавируса
Имеется риск развития перикардита и миокардита. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца. Такое предупреждение было сделано американским фармрегулятором.

Имеется небольшой риск миокардита и перикардита после второй дозы указанных вакцин. Этот фактор будет указываться на инструкциях к препаратам.

Как сообщило Reuters, пациентам, которые получили прививку и впоследствии ощутили боль в груди, отдышку или учащенное сердцебиение, следует срочно обратиться к врачу.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков высказался о проверках качества российских вакцин от COVID.

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