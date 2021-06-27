В результате ДТП в Самарской области погибли три человека

В результате ДТП в Самарской области погибли три человека
В результате аварии погибли три человека. Фото: Pixabay

Вечером 26 июня на автодороге Самара-Оренбург–Герасимовка произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека, сообщает МВД Самарской области.

Среди погибших двое несовершеннолетних, еще семь пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы.

По предварительной информации, два автомобиля столкнулись на автодороге Самара-Оренбург–Герасимовка на территории Алексеевского района. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.

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