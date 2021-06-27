Утром на проспекте Наставников автомобилист украл две скамейки

Автомобилист привязал скамейку к машине. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Автомобилист привязал скамейку к машине. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На проспекте Наставников в Петербурге неизвестный на автомобиле украл скамейку. Действия неизвестного успела заснять местная жительница.

Об этом стало известно сегодня утром, 27 июня. Подробности очевидцы рассказали в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что скамейку привязали к машине и утащили в неизвестном направлении.

«Наглости у мужчины перебор видимо», — написал автор записи.

Горожанка предположила, что еще одну скамейку украли не целиком, а по частям, предварительно разобрав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина залез на балкон 2-го этажа и украл из квартиры сумку. Неизвестный находился в квартире некоторое время, потом вышел на балкон с сумкой, спрыгнул вниз и убежал.