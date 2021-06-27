В России за сутки коронавирус выявили у более 20,5 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 538 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 451 291 случай коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 599 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 12 728 человек.

За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ заявила о возможности вакцинации от коронавируса при любом уровне антител.